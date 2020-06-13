Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заканчивают эру бесконечных войн и больше не будут разрешать конфликты в других странах. Об этом 13 июня он сообщил во время выступления пред выпускниками военной академии Вест Пойнт.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн <…> Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что, если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться», ― отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что в США наконец-то вернулся «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки», исходя из которого в задачи вооруженных сил страны не входит «решение древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали». А приоритетным направлением должны стать оборона и защита Соединенных Штатов от внешних врагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отчётном письме Конгрессу президент США Дональд Трамп уведомил, что американские вооружённые силы ведут войну с террористическими группировками в Сирии, Ираке, Афганистане. Также в отчете упоминаются операции США в Йемене, Турции, Ливане, Иордании и в африканских странах — Нигере, Джибути, Сомали и Кении.

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