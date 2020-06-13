Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Родственники убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к обвиненному в его убийстве экс-сотруднику полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Дереку Шовину. Об этом в эфире телеканала CNN заявил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп.

«Семья (Флойда) планирует в полной мере привлечь Шовина к ответственности», — сказал адвокат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожий гражданин США Джордж Флойд скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки.

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