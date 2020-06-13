Эр-Рияд, , 18:33 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, запущенную йеменскими повстанцами из движения «Ансар Алла». Об этом 13 июня сообщает саудовское агентство SPA.

Отмечается, что ракета была сбита над городом Наджран. Целью хуситов «были гражданские объекты и мирные жители города. В результате пострадали несколько человек, пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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