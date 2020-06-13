Москва, , 18:17 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 14 июня, посетят Турцию для проведения консультаций по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 13 июня сообщается в заявлении российского департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что визит состоится в рамках договоренностей, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 10 июня обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса и обменялись мнениями о ситуации в Ливии и Сирии.

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