Киев, , 17:30 — REGNUM Правительству Украины в связи с повышением числа случаев заражения коронавирусом в стране поручено выработать ряд решений. Об этом 13 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с министрами и сотрудниками правоохранительных ведомств.

«Уже третьи сутки у нас (на Украине) значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения, — сказал Зеленский, слова которого обнародовал офис президента Украины. — Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, размещенной в пресс-службе аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщалось, что на Украине по состоянию на 13 июня коронавирус выявили еще у 753 человек, а общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составило 30 506.

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