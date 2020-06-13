Минск, , 17:19 — REGNUM В социальных сетях и СМИ сообщают о нахождении тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. В социальных сетях и СМИ опубликован скриншот, указывающий на баснословно крупную сумму в швейцарском банке.

«На скриншоте вы можете увидеть состояние счёта Виктора Лукашенко (старшего сына, ответственного за все спецслужбы в стране) в швейцарском Credit Suisse по данным на 24 марта 2012 года. Сумма поражает воображение — в пересчёте с евро и швейцарских франков она составляет $840 466 689. Это около 1,5% всего ВВП Беларуси и только в одном банковском учреждении», — сообщил ТГ-канал NEXTA.

По мнению уехавшего в Польшу белорусского блогера Степана Путило, скрывающегося под псевдонимом Nexta, информацию удалось проверить на достоверность.

«Сначала мы даже не поверили в эту информацию, однако несколько не связанных между собой источников подтвердили нам наличие счёта Виктора именно в этом банке. Сколько денег находится на счетах семьи сейчас и в качестве различных инвестиций в тех же арабских странах — большой вопрос. Впрочем, мы обязательно попробуем узнать и рассказать вам об этом», — сказано в публикации.

Напомним, 12 июня Александр Лукашенко заявил об изъятии у привлечённых по «делу «Безгазпромбанка» (белорусской «дочки» Газпрома) менеджеров крупной суммы «неправедно» нажитых денег в размере нескольких тысяч долларов.

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