13 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Там, где властвуют невеликие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Там, где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где еще меньшие, народ их презирает. (Лао Цзы, VI в. до н. э.)

Марьян Сидорив, , 17:13 — REGNUM



Украина

О величии и мудрости нынешних властителей Украины, суда по результатам их деятельности, говорить не приходится, а вот поводов для презрения они дают более, чем достаточно. Чисто бытовых, поведенческих поводов: то депутата Яременко на переговорах со шлюхой засекут, то депутат Литвиненко во время службы шашлык организовывает, то депутат Лубинец во время заседания в шахматы с компьютером играет. И это еще лайт-версии: о депутатских «засветах» во время осуществления коррупционных актов я даже и упоминать не буду — это должны делать правоохранители.

Ведь «антикоррупционных» органов у нас наклепали более, чем достаточно. Хотя… За первый квартал нынешнего года у коррупционеров было конфисковано целых ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ гривны СОРОК ПЯТЬ копеек. Для сравнения: зарплата (со всеми накрутками) директора одного из этих, простите, «органов» (Артем Сытник, Антикоррупционное Бюро) составила 224 495 гривен. За три дня командировки государство заплатило ему в два раза больше (29 665 гривен, 26 копеек), чем вся его контора вернула в государственный бюджет за три месяца.

Так что поводов для социального презрения (негодования, злости, возмущения — на выбор) более чем достаточно, а ведь «великими мудрецами» (по Лао Цзы) быть ой как хочется. То есть — стать «незаметными» для социума.

Вот и идут украинские «керманичи» по примитивному, но эффективному пути: ограничивают информационный доступ к себе, любимым. Делают его не только опасным, но и дорогим удовольствием.

Вот и появляется 11 июня на сайте Верховной Рады проект закона №3605 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения ущерба за боль и сожаление» с пояснительной запиской и сравнительной таблицей.

В пояснительной записке утверждается, что «законопроектом предлагается изменить подход к определению морального вреда с учетом законодательства Европейского союза, где вред человеку определяется не как причинение морального ущерба, а причинением вреда боли и сожаления». Приведением примеров из европейского законодательства авторы не озаботились, ну да это и не важно: ныне у нас это и не требуется, достаточно голословной ссылки.

Но при первом ознакомлении со сравнительной таблицей возникает вполне резонный вопрос: это писал дурак или бездельник? Точнее — группа дураков или бездельников, все-таки в составе инициаторов 14 депутатов от «Слуги народа»…

За 37-ми страницах «Записки» зафиксировано сорок одно изменение в действующих редакциях четырех Кодексов (Уголовно-Процессуальном, Хозяйственном, КЗОТе и Гражданском), из которых практически все являются бессодержательной заменой термина «моральный вред» на «вред за боль и сожаление». Согласитесь, это титаническая законодательная работа в то время, когда на вопрос: «В стране ж. па?», президент Зеленский отвечает: «Полная!». И ведь нельзя не согласиться!

Качественная новация в законопроекте одна. Предлагаемое изменение в 23-ю статью Гражданского кодекса, «Возмещение морального вреда». Законодатели предлагают назвать ее «Возмещение вреда за боль и сожаление» и дополнить ее второй пункт новыми, пятым и шестым подпунктами: вред за боль и сожаление заключается:

«5) во вреде, вызванном чувством в связи с нарушением тайны переписки и записей конфиденциального характера, вмешательстве в частную жизнь человека в результате несанкционированной фотосъемки, разглашения сведений о частной жизни, разглашения недостоверной информации о лице.

6) в нарушении деловой этики и норм трудового законодательства».

Вот и все! Теперь, в случае принятия законопроекта, если какого-нибудь нового Яременко засекут во время парламентского заседания на обсуждении форм сексуального контакта («Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов»), то этого нового охватят такие «боль и сожаление», что «просто кушать не сможет» (Фрунзик Мкрчян, «Мимино»). И тогда — беда тому, кто потревожил сиятельное спокойствие! Потому что «Ущерб за боль и сожаление возмещается деньги, другое имущество, или иным образом» (предлагаемая формулировка третьего пункт 23-й статьи).

Так что беру свои слова назад. Они совсем не «дураки и бездельники», эти авторы законопроекта. Они гуманисты и отчаянные борцы за права на секс, пищу и развлечения. Для парламентариев во время парламентских заседаний. Особенно для тех депутатов, у которых хватило ума попасть в объектив журналистской камеры.

«Все ради людей, все во имя людей» — это мантра нынешних слуг народа. И, похоже, мы знаем этих «людей» по именам.