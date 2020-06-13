Москва, , 16:43 — REGNUM Позитивных сигналов от Соединенных Штатов по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю», — сказал Антонов, добавив, что в Москве хотят определить, в каком направлении США собираются двигаться в области стратегической безопасности.

По словам посла, Россия прекрасно сможет прожить без СНВ-3, поскольку является ответственным ядерным государством, проводящим предсказуемую внешнюю политику в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, при президенте США Дональде Трампе существующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) о ядерном оружии рискует прекратить своё существование.

США затягивают с продлением договора, аргументируют это мнимыми нарушениями СНВ-3 со стороны России.

Читайте также: Американцы хотят выставить Москву и Пекин виновниками потери СНВ-3 — МИД РФ