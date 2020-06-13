Москва, , 16:24 — REGNUM Спецслужбы Соединенных Штатов и сотрудники полиции действовали эффективно в части защиты дипломатической собственности России в Вашингтоне во время акций протеста. Об этом в эфире Первого канала рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов напомнил, что здание российского посольства находится в 600−700 метрах от Белого дома. Во время протестов «очень много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству».

Сотрудники российской дипмиссии находились в непосредственной связи с сотрудниками Секретной службы и полиции, которых попросили обеспечить защиту нашей недвижимости, добавил он.

«Надо признать, что те действовали эффективно и хорошо, и хочу вам сказать, что наше здание не пострадало», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Вашингтон перекинулись массовые протесты, возникшие в Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских. Ограждения возле Белого дома были установлены из соображений безопасности, однако демократы выступили против огораживания Лафайет-сквер — «символа свободы и открытости».

Читайте также: CNN: в городах США появились «зеленые человечки». Как в Крыму!