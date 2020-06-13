Кишинёв, 13 июня 2020, 15:50 — REGNUM Не спекулировать на теме пандемии коронавируса призвал премьер-министр Молдавии Ион Кику во время заседания правительства 12 июня.
По мнению Кику, некоторые политики видят в кризисе, связанном с коронавирусом, «огромную возможность добраться до власти».
Глава правительства призвал засучить рукава и прийти на помощь.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия находится на 38-м или 39-м месте в списке 45 стран по количеству протестированных на миллион населения.