Кишинёв, , 15:50 — REGNUM Не спекулировать на теме пандемии коронавируса призвал премьер-министр Молдавии Ион Кику во время заседания правительства 12 июня.

По мнению Кику, некоторые политики видят в кризисе, связанном с коронавирусом, «огромную возможность добраться до власти».

«Я призываю вас к совести. Не спекулируйте на этой пандемии», — цитируют Кику «Аргументы и факты в Молдове».

Глава правительства призвал засучить рукава и прийти на помощь.

«Ваши деструктивные месседжи никак не помогают, и граждане это видят», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия находится на 38-м или 39-м месте в списке 45 стран по количеству протестированных на миллион населения.