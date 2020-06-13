13 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Те, кто критикует этот праздник и российские власти, забывают, что принятие декларации о суверенитете РСФСР состоялось за сутки до намеченного Горбачёвым объявления о дарования российским автономиям статуса равного союзным республикам. Решением о суверенитете РСФСР от власти СССР удалось отсечь Горбачёва от распила РСФСР на куски. Если бы не было этой Декларации, не было бы сейчас России

Александр Халдей, , 18:38 — REGNUM Наблюдая за освещением темы Дня России вчера в российских СМИ, к сожалению, приходится констатировать слабость и неподготовленность экспертов, даже провластных. Все уже все забыли и не помнят главного. Поэтому возьмем на себя такой труд это напомнить.

День России Дарья Драй © ИА REGNUM

В истории государств часто бывает, когда негативные персонажи совершают позитивные поступки. Если негативные персонажи в целом победили, то и позитивные дела перетолковываются в негативном ключе. Это правило: политика — это язык, событие — это текст, а текст растолковывается исходя из контекста.

Если весь контекст негативный, то заявить: «А вот это событие правильное» — это вызвать когнитивный диссонанс у электората. Люди сбиваются с толку и не понимают, чем им руководствоваться и какого мнения придерживаться.

Тем не менее тема Декларации суверенитета России, принятой 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР — явление историческое и позитивное. То, что его принято трактовать извращённо, обвиняя в инициировании разрушения СССР, и потом объявляя глупостью праздновать день рождения тридцатилетнего государства с тысячелетней историей, — это всё примеры того, как можно с помощью ловкой фразы исказить и оболгать суть события. Это пример чёрного пиара, а не политической аналитики.

Мы уже не раз писали об этой дате и тех мифах, которыми она обросла, как днище корабля ракушками после кругосветного плавания. И тем не менее каждый год вновь всплывает история о том, как позорно праздновать день развала СССР и день рождения нового государства с тысячелетней историей.

Монументальная скульптура советского периода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На самом деле, за тысячу лет государственность России менялась несколько раз, и ничего удивительного в том, что в 1990 году она изменилась ещё раз, нет. У многих государств в истории такое бывало, республики сменяли монархии, диктатуры сменялись демократиями.

Каждый раз менялось название государства. Никто не собирался утверждать, что немцы, итальянцы и французы идиоты, потому что забыли Великую Римскую империю Карла Великого и праздновали то монархии, то республики, то рейх, то снова республики.

Миф о том, что Декларация о суверенитете разрушила СССР основан на том, что его инициатором был Ельцин — субъект в истории России однозначно негативный, прежде всего, участием в более позднем инициировании распада СССР через Беловежский сговор. Любое упоминание Ельцина в позитивном ключе влечёт обвинение в непатриотизме, либерализме, тайной симпатии к Гайдару и Чубайсу и прочим признакам членства в пятой колонне.

Борис Николаевич Ельцин Kremlin.ru

Говорить, что Ельцин в 1990-м спас Россию от распада, после того как он в 1991-м развалил СССР, — это как говорить, что Гитлер простроил в Германии автобаны и Фольксваген, после того как он развязал Вторую мировую войну и уничтожил десятки миллионов людей. Политическая целесообразность требует не говорить об этих материях.

Но из истории нельзя ни выбрасывать, ни перетолковывать произошедшие события. Иначе начинается такое же насилие над историей, какое совершается при ежегодном маскировании Мавзолея на парад Победы и утверждении, что СССР равноценно с Третьим рейхом виноват в войне и что победили там американцы, а ядерную бомбу на Японию бросили русские. Иначе нельзя понять, почему немцы так поверили Гитлеру в 30-е, а Россия уцелела в 90-е.

Списать всё на тотальную пропаганду нельзя — это профанация вопроса. Нужно вскрыть реальность, существовавшую на момент принятия того или иного исторического решения. Успех пропаганды основан на том, что она опирается на общепризнанную реальность.

Успех государственности в том, что она опирается, в том числе, и на корыстные устремления тогдашней политической элиты. История имеет дело с несовершенным человечеством, и тут ничего не поделать, если мы хотим руководствоваться не мифами, которые так любит Греф, а правдой, которую не любит никто.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Декларация о суверенитете РСФСР принималась в условиях острейшей борьбы между Ельциным и Горбачёвым за личную власть. Им обоим было плевать на государственность, они видели государство как плацдарм для своей власти — и не более того. Вспомните: тогда Горбачёв начал сокрушать Ельцина тем, что пообещал всем автономиям РСФСР статус, аналогичный союзным республикам СССР.

Этим шагом он рассчитывал оставить Ельцина без политического ресурса, переманив руководство автономий в свой лагерь. Все лидеры автономий РСФСР уже толпились в приёмной Горбачёва, предвкушая распад России на удельные княжества, а себя видя удельными князьками. Если бы это произошло, от России при распаде СССР не осталось бы ничего. Даже территория между Волгой и Доном оказалась бы в разных государствах.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев

Этот риск предвидели Ельцин и его окружение. Они не хотели терять власть и территорию. Все понимали в 1990-м, что СССР дышит на ладан и вот-вот распадётся. Центробежные процессы шли давно, зашли в необратимую стадию, и все республики уже делили наследие Союза, примеряя на себя короны местных царьков. Делить своё царство на удельные княжества не хотел никто.

Те, кто критикует этот праздник и российские власти, забывают, что принятие Декларации о суверенитете РСФСР состоялось за сутки до намеченного Горбачёвым объявления о дарования российским автономиям статуса равного союзным республикам. Решением о суверенитете РСФСР от власти СССР удалось отсечь Горбачёва от распила РСФСР на куски ради того, чтобы лично ему победить лично Ельцина. Если бы не было этой Декларации, не было бы сейчас России.

Тем не менее значение Декларации о суверенитете России оказалось не зависящим от личных качеств и целей принимавших её политиков — подобно тому, как добрый и совестливый характер ребёнка порой никак не связан с характером злых и пьющих родителей.

Не важно, чем руководствовались тогдашние депутаты, — важно лишь то, что не будь тогда этой Декларации, не было бы сейчас и России. Безотносительно к личности Ельцина и его характеристикам, которые совершенно не следует приукрашивать и облагораживать. У пьющего и корыстного родителя оказалось трезвое и бескорыстное дитя.

Российский триколор Дарья Драй © ИА REGNUM

Выбрасывать Ельцина из той истории так же глупо, как выбрасывать Сталина из истории Победы. Хотя никакого тождества у этих фигур нет и близко. Аналогия не в них, а в наших подходах к истории. Сталин был бескорыстный государственник, а Ельцин — корыстный временщик.

Тем не менее плоды их деяний живут отдельно от них и должны оцениваться не применительно к ним, а применительно к истории страны. Которая в результате Декларации о Суверенитете оказалась не погублена, а спасена, хотя спасали тогда не страну, а свою власть.

Нам сейчас не важно, что они там хотели и что получили. Это был не тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда. Это был тот редкий случай, когда хотели как всегда, а получилось как лучше. Таковы причудливые пути Провидения.

Декларация о Суверенитете РСФСР — это тот случай, когда пуля, летевшая в голову, просвистела у виска. И уцелевшему можно подумать о чуде и поблагодарить высшие силы за то, что уцелел. Другого, негативного отношения к себе, Декларация о суверенитете России не заслуживает.