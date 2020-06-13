Пхеньян, , 14:40 — REGNUM В министерстве иностранных дел КНДР потребовали от Южной Кореи прекратить «бессмысленные разговоры» о денуклеаризации полуострова. Об этом 13 июня сообщается в заявлении ведомства.

Ранее в дипломатическом ведомстве Южной Кореи заявили о желании продолжить работу над улучшением двусторонних отношений с Северной Кореей и на возобновление переговоров по ядерной программе.

«Я хочу прояснить ситуацию. Мы будем продолжать наращивать свои силы, чтобы преодолеть постоянные угрозы со стороны США», — заявил в комментарии Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАГ) высокопоставленный чиновник в МИД КНДР Квон Чон Ган.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

Однако за последние месяцы ситуация вновь обострилась. В Пхеньяне считают, что разрядка напряженности в регионе была выгодна президенту США Дональду Трампу, который не дал для КНДР ничего взамен.