Киев, , 14:39 — REGNUM Обвинения, которые были выдвинуты в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко «имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести». Об этом 13 июня на своей странице в социальной сети Twitter написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего», — написал политик.

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Напомним, Андерс Фог Расмуссен занимал должность генерального секретаря НАТО до 30 сентября 2014 года. В мае 2016 года экс-президент Украины Петр Порошенко назначил Расмуссена своим внештатным советников. С данной должности Расмуссен был уволен 17 мая 2019 года, а 20 мая 2019 года состоялась инаугурация действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские раскольники выразили обеспокоенность в связи с делами в отношении бывшего украинского президента Порошенко, которыму они обязаны за получение томоса об автокефалии.

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