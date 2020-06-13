Чебоксары, , 13:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выдвинет свою кандидатуру на выборах главы республики. Об этом он заявил сегодня, 13 июня, на рабочем совещании с руководителями муниципальных образований, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Олег Николаев Cap.ru

Отмечается, что отвечая на вопрос из Алатырского района, Олег Николаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чувашии на предстоящих выборах.

«Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской Республики, в том числе политические партии», — сказал Олег Николаев, выразив надежду на то, что это позволит «сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике».

Отметим, что для Олега Николаева это станут вторые выборы главы Чувашии. В 2015 году он получил 14,73% голосов, уступив только Михаилу Игнатьеву («Единая Россия») с 65,54% голосами.

Напомним, 29 января 2020 года «в связи с утратой доверия» президент Владимир Путин отправил в отставку Михаила Игнатьева, возглавлявшего Чувашию. В тот же день врио главы республики решением Путина назначен Олег Николаев, который возглавлял комитет Госдумы и был лидером чувашских справороссов. 15 февраля Николаев сложил полномочия главы чувашского отделения «Справедливой России», сохранив партийный билет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня депутаты Госсовета проголосовали за назначение выборов главы Чувашии на 13 сентября 2020 года. Ранее парламентарии поддержали поправки в республиканский закон о выборах в части включения самовыдвижения.

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