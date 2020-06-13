Ярославль, , 13:12 — REGNUM Бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Алекснадр Асриянц не будет советником мэра Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой мэрии.

Александр Асриянц и мэр Ярославля Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Ранее мэрия заявляла, что покинувший свой пост председатель КУМИ останется в мэрии в должности советника и будет курировать ту же сферу. Но позиция руководства города поменялась.

Асриянц не является советником мэра и не будет им. Причины этого решения не разглашаются.

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