Кишинёв, , 12:27 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения президента Румынии Клауса Йоханниса. Текст поздравительного обращения был опубликован 13 июня в пресс-службе молдавского лидера.

В своем поздравлении Игорь Додон отметил, что убежден в том, что существующие между Молдавией и Румынией дружеские отношения и сотрудничество будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия благодаря совместным усилиям на благо обоих государств.

Додон также выразил благодарность в адрес румынского народа и президента Румынии за помощь, оказанную Молдавии в борьбе с коронавирусом.

По словам Додона, общей целью государств является обеспечение безопасности и повышение благосостояния граждан. Он также добавил, что возглавляемое им государство будет и дальше прилагать все усилия для достижения «этой общей цели в духе стратегического партнерства, установившегося между нашими государствами».

В заключение президент Молдавии пожелал своему румынскому коллеге здоровья, радости, долголетия и успехов в ответственной деятельности.

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