Канберра, , 11:58 — REGNUM Акция протеста против расизма, связанную с движением Black Lives Matter, проходит сразу в нескольких городах Австралии. Об этом 13 июня сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Самое большие количество манифестантов собралось в городе Перте. Здесь, по предварительной информации, собралось около пяти тысяч человек. При этом все участники пришли в масках и старались соблюдать безопасную дистанцию.

Акции против расизма прошли в Дарвине, Рокгемптоне, Брисбене, Сиднее и Мельбурне. В Дарвине участниками акции стали около двух тысяч человек. В остальных австралийских городах против расизма протестовали 100 и менее манифестантов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о неприемлемости акций протеста в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Премьер-министр отметил, что участники акции, нарушающие санитарные предписания должны привлекаться к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете полицией Австралии проводить акцию протеста против расизма, связанную с движением Black Lives Matter, в городе Сиднее.

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