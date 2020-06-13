Киев, 13 июня 2020, 12:28 — REGNUM Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал русский язык — одним из механизмов коммуникации с жителями ДНР и ЛНР, сообщает 13 июня РБК-Украина.
По словам Разумкова, если речь идет о законе о языке, то он должен устраивать всех и соответствовать конституции. Он также заявил, что вопрос языка не поднимался ни во время выборов, ни в Раде.
Разумков также заявил, что гуманитарные вопросы должны объединять общество.
Напомним, в 2014 году Украина развязала гражданскую войну против Луганской и Донецкой Народных Республик, жители которых по итогам референдума (состоялся 11 мая 2014 года) заявили о государственной самостоятельности. При этом Украина не признает волеизъявление жителей республик и заявляет, что ДНР и ЛНР являются временно оккупированными территориями. Киев до сих пор продолжает обстреливать территорию республик Донбасса.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что проведению на Украине реформ и возвращению в состав государства ДНР, ЛНР и Крыма помешала ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса.