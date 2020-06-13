Кабул, , 11:09 — REGNUM За последние две недели 89 человек погибли в результате нападений членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 13 июня сообщил представитель совета национальной безопасности страны Джавид Фейсал в своём Twitter.

Фейсал отметил, что в то время, как правительство Афганистана продолжает продвигать дело мира, представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не останавливают свою кампанию насилия в отношении афганского народа.

За последние две недели боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 29 провинциях Афганистана убили 89 человек, ещё 150 человек получили ранения.

Противостояние правительства Афганистана и представителей радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается в стране уже несколько лет. Боевикам удалось взять под контроль значительную территорию в сельских районах страны. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране контртеррористические операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи сотрудников правоохранительных органов в результате атаки боевиков на западе Афганистана.

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