Симферополь, , 11:45 — REGNUM Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по поиску партнеров по диалогу в обсуждении вопроса Крыма объясняется безысходностью. Такое мнение 13 июня высказал вице-премьер правительства Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Сочувствуем Зеленскому в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму», — приводит РИА Новости слова Мурадова.

Также он отметил, что де-факто во всем мире Крымский полуостров давно воспринимается в качестве территории России.

Кроме этого, вице-премьер правительства Крыма предложил украинскому президенту провести с главой правительства Швеции обсуждение в Полтаве, под которой в 1709 году русская армия разгромила армию шведского короля Карла XII.

«Может, у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель», — также заявил Мурадов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент Украины Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть в повестку дня обсуждение «вопроса Крыма» и предложил это сделать в ходе своего телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, который, по его словам украинского лидера, поддержал данную инициативу.