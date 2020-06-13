Киев, , 10:15 — REGNUM Новый статус — партнера с расширенными возможностями — предоставили в Североатлантическом альянсе (НАТО) Украине. Об этом 12 июня сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Twitter.

«Украина, наконец, получает давно заслуженный статус партнера (НАТО) по расширению возможностей», — написал в своем сообщении глава украинского МИД.

Также он выразил свою благодарность странам-членам НАТО за данное решение и заявил, что Украина и альянса делают друг друга сильнее.

Кроме этого, в заявлении НАТО по данному поводу отмечается, что согласно нового статуса Украина получит расширенный доступ к программам и учениям альянса, что, по словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, является признанием «значительного вклада Украины в миссии» альянса.

Напомним, Украина — это шестая страна, которая получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. До нее такой же статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.