Москва, , 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тыс. рублей в месяц. Это 1 тыс. рублей в день. Средняя зарплата по стране — 70 тыс. рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150−200 тыс. рублей. А максимальная зарплата — 500 тыс. рублей», — рассуждает Жириновский. Таким образом он предлагает ограничить зарплаты глав госкомпаний и госкорпораций.

При этом, указал депутат, самую большую зарплату в стране должен получать президент — 700 тыс. рублей. По 500 тыс. рублей парламентарий предлагает платить депутатам Госдумы.

Жириновский настаивает на налоге на сверхприбыль, который есть во многих странах мира. Например, чистый доход госкорпорации 10 млрд рублей, 7 из них идут в доход государства, рассуждает он.