Берлин, , 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии. Об этом 12 июня сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ минэкономики страны.

По мнению ведомства, новые санкции могут быть наложены на все компании, собирающиеся оказывать услуги по страхованию, модернизации сети трубопроводов или, к примеру, дооснащения судов-трубоукладчиков.

«То же касается оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации «Северного потока — 2», — цитирует издание документ.

Также указывается, что новые санкции США могут быть направлены против «административно-технических действий государственных ведомств в связи со строительством или эксплуатацией трубопровода».

«Ситуация, когда санкции направлены в том числе против ведомств дружественных (США) правительств или даже против самих правительств, стала бы совершенным новшеством», — отмечается в документе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северного потока — 2» неприемлемы, тем самым Вашингтон посягает на суверенитет Германии и Евросоюза.