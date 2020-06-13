Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Предвыборный митинг в штате Оклахома, назначенный президентом США Дональдом Трампом на 19 июня, будет перенесен на следующий день по просьбам «афроамериканских друзей». Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, первоначально назначенная дата 19 июня совпала с праздником.

«Многие из моих афроамериканских друзей и сторонников обратились, чтобы предложить нам изменить дату из уважения к этому празднику, а также в связи с этим важным событием и всем, что он представляет», — объяснил президент перенос мероприятия на следующий день 20 июня.

На митинг уже выразили желании прийти более 200 тысяч его сторонников, заявил Трамп.

Ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предостерег Трампа от проведения митинга в связи с опасностью заражения COVID-19.

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