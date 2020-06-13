Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Не стоит удивляться тому, что «русский медведь точит когти», обновляя свои вооруженные силы и проводя регулярные учения; кажущееся части американских граждан безумным опасение вторжения НАТО в Россию выглядит вполне обоснованным для русских. Почему тревоги России оправданы, объяснил американцам журналист издания The Natural Interest Питер Сучиу.

«Хотя идея НАТО атаковать Россию может показаться надуманной большинству американцев, у россиян есть основания опасаться вторжения с запада», — говорится в авторском материале издания.

Автор напоминает, что только за последнюю сотню лет, на территорию России вторгались Польша, Швеция, Франция и Германия. Своего рода вторжения было и со стороны США в 1918 году, когда американская военная экспедиция высадилась в Архангельске.

Ситуация с безопасностью значительно ухудшилась после развала СССР, когда многие государства так называемого социалистического лагеря вошли в НАТО. Речь идет о Польше, Венгрии, Румынии и стран территории бывшей Чехословакии.

В свете сказанного создание новых вооружений следует рассматривать не как оружие для наступления, а в качестве средства сдерживания и защиты от очередного вторжения с Запада.