Кишинёв, , 08:20 — REGNUM Апелляционная палата Кишинева отклонила обращение адвокатов молдавского олигарха, бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Решение суда сектора Чеканы о выдаче по запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) ордера на арест на тридцать суток осталось в силе, сообщают 12 июня «Аргументы и факты в Молдове».

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам должна направить властям Соединенных Штатов Америки (где скрывается олигарх) материалы по делу Владимира Плахотнюка для его дальнейшей экстрадиции в Молдавию.

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Напомним, 22 мая в Молдавии решением суда был заочно арестован олигарх Владимир Плахотнюк.

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29 мая в Молдавии решением суда сектора Чеканы был наложен арест на десять объектов недвижимости, принадлежащих Плахотнюку.