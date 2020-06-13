Сиэтл, США, , 07:12 — REGNUM Окружной судья Сиэтла Ричард Джонс наложил временный запрет на использование сотрудниками полиции слезоточивого газа против участников беспорядков. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на решение суда.

В решение суда говорится, что служащим полиции Сиэтла запрещается использовать химические раздражители или снаряды любого типа против участников акций протеста.

Решение суда о запрете слезоточивого газа продлится в течение двух недель.

Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Сиэтла и штата Вашингтон за бездействие. В ответ на это мэр города Дженни Дюркан рекомендовала Трампу «вернуться в бункер».

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