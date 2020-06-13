Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с должностными лицами из Китая в ходе поездки на Гавайи, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, планы главы американского Госдепа пока находятся на этапе разработки. При этом издание не располагает сведениями, с кем именно из представителей Китая намерен встретиться Помпео на Гавайях. Официальных комментариев по этому вопросу не дала ни китайская сторона, ни Госдеп США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экс-вице-президент страны Джо Байден не способен вести переговоры с такими державами, как Россия и Китай. По мнению Трампа, если Байден будет вести переговоры, то американцы лишатся своей страны.

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