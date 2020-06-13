Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Главный инфекционист США директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил собирающихся на акцию президента США Дональда Трампа в Оклахоме о смертельной опасности, сообщает 13 июня CNN.

По словам Фаучи, он не имел личной беседы с президентом США, однако его позиция относительно массовых акций в условиях коронавируса не изменилась. «Я конкретно не говорил с ним об этом, но принципы, которые я поддерживал, остаются в силе, — отметил инфекционист. — Когда вы находитесь в большой толпе — если у вас есть собрание людей, которые очень, очень близки друг к другу — вы определенно увеличиваете риск того, что вы либо приобретете, либо распространяете инфекции».

Тем, кто все-таки решит посетить митинг, Фаучи настоятельно рекомендует надеть маску.

Напомним, ранее Фаучи предрек вторую волну новой коронавирусной инфекции, которая придет в США осенью, кроме того главный эпидемиолог заявлял о неэффективности применяемого против COVID-19 антималярийного препарата гидроксихлорохин.