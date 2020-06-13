Тегеран, , 09:57 — REGNUM 12 июня первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири обратился с посланием к премьер-министру России Михаилу Мишустину о расширении двустороннего сотрудничества в соответствии с национальными интересами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Послание Джахангири было отправлено Мишустину по случаю Дня России 12 июня. Как написал в своем послании Иранский чиновник, в последние годы Тегеран и Москва стали свидетелями расширения сотрудничества, поэтому обе стороны должны и дальше развивать двусторонние связи в культурной, технической, научной и экономической сферах в таком позитивном ключе.

В связи с этим событием министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил поздравительное послание своему российскому коллеге Сергею Лаврову и подчеркнул важность углубления двусторонних отношений.

Как подчеркнул Зариф, Иран и Россия активно сотрудничают в деле служения общим национальным интересам и содействия обеспечению международного и регионального мира и стабильности.