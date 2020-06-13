Тегеран, , 10:01 — REGNUM 12 июня спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Бакер Калибаф направил отдельные поздравительные послания российским официальным лицам по случаю Дня России. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Послания были направлены спикеру Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В своем послании Калибаф также поздравил российский народ, членов Государственной Думы и Совета Федерации с этим событием.

Калибаф далее подчеркнул роль парламентов в углублении дипломатических отношений в соответствии с национальными интересами. В конце своего послания спикер пожелал процветания и успехов российскому народу и правительству.

В связи с этим событием первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф также направили поздравительные послания своим российским коллегам.