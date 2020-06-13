Тегеран, , 10:06 — REGNUM 12 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем твиттере обратился к американским чиновникам со словами: «Вы скоро преклоните колени перед иранским народом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Правительство, чья политика основана на давлении — будь то в отношении его собственного народа или наций всего мира, — должно быть, получает удовлетворение от своего экономического терроризма», — сказал Мусави.

«Вы знаете, что сломана была не шея иранского народа, а ваше собственное колено. Вы скоро преклоните колени перед иранским народом», — отметил официальный представитель МИД Ирана.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Ирана Брайан Хук заявил в специальном интервью телеканалу Al Arabia, что он удовлетворен результатами американских санкций против Ирана. Он также заявил, что политика США в отношении Исламской Республики ослабила страну.