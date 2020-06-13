Тегеран, , 10:13 — REGNUM 12 июня постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что США и их союзники предпримут шаги против Исламской Республики во время предстоящего заседания Совета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое состоится 15 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Казем Гарибабади, посол и постоянный представитель при международных организациях в Вене, заявил в своем посте в Instagram, что США всегда стремились ослабить международные механизмы и методы, принятые различными международными институтами, включая МАГАТЭ.

Далее Гарибабади сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ проведет свое заседание 15 июня в режиме онлайн в связи с условиями, созданными во всем мире после вспышки пандемии коронавируса в декабре 2019 года, которая унесла жизни более 423 000 человек.

«На предстоящей встрече генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выступит с докладом о проверке реализации в Иране июльской ядерной сделки 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий)», — отметил постоянный представитель Ирана.

Он добавил, что США и некоторые западные страны в случае необходимости хотят ввести процедуру онлайн-голосования, однако некоторые другие государства, включая Россию, выступают против такого решения.