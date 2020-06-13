Тегеран, , 11:07 — REGNUM 11 июня посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди и министр здравоохранения Ирака Хасан Мохаммед аль-Тамими подчеркнули необходимость развития сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 июня.

В ходе встречи оба чиновника договорились дважды в неделю открывать иракские границы с Ираном для осуществления коммерческих обменов.

Они также обсудили вопрос о предоставлении разрешения на въезд иранским компаниям и договорились о проведении переговоров между двумя сторонами по вопросу осуществления сотрудничества на высоком уровне, в частности в области борьбы с коронавирусом (COVID-19).

Иракский министр заявил, что ситуация со здравоохранением в Ираке сейчас такова, что паломники не могут без каких-либо проблем добраться до святых святынь.

В течение последнего месяца после формирования правительства Аль-Кадими Масджеди встречался с новым премьер-министром, министрами внутренних дел, обороны, транспорта, труда и социальных дел, финансов, высшего образования и нефти с целью укрепить политические, экономические, культурные и социальные связи между Ираном и Ираком.