Тегеран, , 11:12 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Анкару и Москву на следующей неделе для проведения рабочей встречи со своими коллегами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 июня.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что глава министерства обсудит со своими турецкими и российскими коллегами последние события в двусторонних отношениях, а также основные региональные и международные проблемы.

«Это уже вторая зарубежная поездка Зарифа после относительного ослабления первой волны коронавируса», — сказал дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД Ирана отправится в Москву вечером 15 июня, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Она добавила, что более подробная информация о встрече министров иностранных дел Ирана и России будет объявлена позже.