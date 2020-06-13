Пекин, , 02:53 — REGNUM Бывший статусный законодатель центральной провинции Хунань Сян Лили был приговорен к 15 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Сян, который ранее являлся вице-председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хунань, также был оштрафован на 6 млн юаней (около $847 тыс.), говорится в приговоре Промежуточного народного суда город Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Все незаконные накопления Сяна были изъяты. В период с 2003 по 2019 годы Сян посредством коррупции и взяточничество разбогател на 66,67 млн юаней. Ему было смягчено наказания в связи с тем, что он раскаялся в содеянном и добровольно отдал все заработанное нечестным путем.