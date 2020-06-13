Каир, , 02:10 — REGNUM О необходимости последовательного осуществления Каирской инициативы по урегулированию ситуации в Ливии, в частности поддержке Ливийской национальной армии, договорились во время телефонного разговора президенты Египта Абдуль-Фатах Ас-Сиси и Франции Эммануэль Макрон, сообщает арабский новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на заявление пресс-службы египетского лидера.

В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе египетской стороны, была обсуждена ситуация в Ливии. Президент Франции приветствовал Каирскую инициативу и высоко оценил усилия Египта по урегулированию конфликта в Ливии, сообщает пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради.

Президенты подчеркнули важность выполнения положений Каинской инициативы, в частности поддержки Ливийской национальной армии в борьбе с террористическими группировками в стране.

Кроме того, Ас-Сиси и Макрон обсудили военное сотрудничество Египта и Франции и вопросы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Каирская декларация подразумевает полное прекращение огня в Ливии с 8 июня, обеспечение безопасности и обороны страны должно быть передано Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, в течение полутора-двух лет Ливия должна восстановить свою государственность, разработать новую конституцию и провести выборы президента и парламента.