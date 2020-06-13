Норфолк, США, , 02:09 — REGNUM Статуя, символизировавшая собирательный образ военнослужащего Конфедеративных Штатов Америки, была демонтирована в американском Норфолке (штат Вирджиния), сообщает газета The Virginian-Pilot.

Сообщается, что статую снесли при помощи строительного крана. При этом, как отмечает газета, власти города долгие годы обсуждали возможность демонтажа памятника, однако решились на это только сейчас. Якобы памятник был демонтирован властями, чтобы не дать возможность протестующим снести его самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня протестующие в Нидерландах повредили несколько памятников, в том числе и монумент адмиралу Питу Питерсону Хайну, которого подозревают в работорговле. Также вандализму подверглись памятники в Чехии, Соединенных Штатах и других странах.

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