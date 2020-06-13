Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Высказывания заместителя госсекретаря США Дэвида Шенкера по Ближнему Востоку «отравляют» российско-американские отношения, заявили 12 июня в посольстве России в Вашингтоне на странице в Facebook.

«На этот раз он утверждал, что наша страна якобы помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения, а также намерена открыть военную базу в Ливии», — объяснили российские дипломаты.

В посольстве выразили сожаление в связи с тем, что представитель администрации США на самом высоком уровне занимаются распространением фейков.

Ранее Шенкер обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии, которое, по его словам, «спровоцировало интервенцию Турции». При этом чиновник не привёл никаких доказательств своему утверждению.

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