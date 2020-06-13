Симферополь, , 00:40 — REGNUM Год на посту президента Украины для Владимира Зеленского — достаточное время, чтобы повзрослеть и перестать мечтать о Крыме, заявил 12 июня первый вице-спикер государственного совета республики Ефим Фикс.

Так он прокомментировал последнее высказывание Зеленского о том, что Киев планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня.

«Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не заниматься ерундой», — цитирует РИА Новости Фикса.

Он добавил, что надежды киевских властей на изменение статуса полуострова даже в теоретическом плане не могут рассматриваться в России.

Напомним, жители Крыма в 2014 году выступили против государственного переворота в Киеве, провели референдум, на котором подавляющая часть граждан высказалась за выход из состава Украины. В России «вопрос Крыма» объявили закрытым на высшем политическом уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня