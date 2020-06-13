Бостон, США, , 00:26 — REGNUM Бюджет полиции американского Бостона (штат Массачусетс) сокращен на $3 млн, заявил мэр города Марти Уолш на своей странице в Twitter.

«Мы поддержим почин за счет начального перевода $3 млн, предназначенных для оплаты сверхурочной службы полицейских Бостона, на решение проблем со здоровьем населения, порожденных расизмом», — заявил он.

Также он предложил и дальше урезать расходы на содержание полицейских. В частности, в 2021 году бюджет полиции может быть сокращен на $12 млн. По словам Уолша, эти деньги следует потратить на улучшение благосостояния жителей Бостона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в попытках сделать американцев беззащитными перед преступностью. По его словам, демократы хотят отобрать у жителей Соединенных Штатов право на ношение оружие, а также полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил демократов в желании сделать американцев беззащитными