Приштина, , 15:49 — REGNUM Вновь ставший лидером оппозиции бывший премьер-министр Косово Альбин Курти выступил перед своими сторонниками из «Движения за самоопределения» и не только, в ходе массовой акции протеста в Приштине. Существенная часть выступления Курти была посвящена критике президента Хашима Тачи.

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Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает, что в своей речи политик перечислил достижения своего 100-дневного «доброго управления» и призвал собравшихся избрать нового президента, который бы представлял всех граждан Косово в равной степени:

«Сегодня нас много, и даже больше, чем просто много — сегодня мы более сплоченны, чем когда-либо раньше. Мы вместе, чтобы избрать президента, который представлял бы всех нам, уважал всех нас и возвышал всех нас без пристрастия».

Видео с инцидентом: Телохранители главы Косово скрутили сторонника Курти, назвавшего Тачи вором

Также политик напомнил митингующим о недавнем инциденте:

«Недавно один гражданин назвал президента вором, не используя имени, однако телохранители президента знали, что речь идет о президенте, поэтому они скрутили гражданина студента. У нас нет прокуратуры и судебной системы, достаточно смелой, для того, чтобы подтвердить воровство президента, поэтому он и испугался, что суд будет произведен».

«Чтобы не оставлять данную дилемму неразрешенной, президент — вор. Но пройдет не так много времени, всего несколько месяцев, и он уйдет и больше не будет воровать. Также как теперь уже не воруют Нязи Тачи в Энергетической компании Косово и Бедри Истрефи в Телекоме».

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Нязи Тачи и Бедри Истрефи — члены директората указанных выше компаний, отправленные в отставку правительством Курти и, по всей вероятности, имеющие связи с президентом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, митинг проходил под лозунгом «Хотим выборы» и был приурочен к 15-летию основания «Самоопределения» и 21-й годовщине ввода сил НАТО в Косово.

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