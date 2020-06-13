Приштина, 13 июня 2020, 15:49 — REGNUM Вновь ставший лидером оппозиции бывший премьер-министр Косово Альбин Курти выступил перед своими сторонниками из «Движения за самоопределения» и не только, в ходе массовой акции протеста в Приштине. Существенная часть выступления Курти была посвящена критике президента Хашима Тачи.
Читайте также: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией
Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает, что в своей речи политик перечислил достижения своего 100-дневного «доброго управления» и призвал собравшихся избрать нового президента, который бы представлял всех граждан Косово в равной степени:
Видео с инцидентом: Телохранители главы Косово скрутили сторонника Курти, назвавшего Тачи вором
Также политик напомнил митингующим о недавнем инциденте:
Читайте также: Президент Косово Хашим Тачи заявил о намерении уйти из политики
Нязи Тачи и Бедри Истрефи — члены директората указанных выше компаний, отправленные в отставку правительством Курти и, по всей вероятности, имеющие связи с президентом.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, митинг проходил под лозунгом «Хотим выборы» и был приурочен к 15-летию основания «Самоопределения» и 21-й годовщине ввода сил НАТО в Косово.
Читайте также: Президент Косово Тачи — экс-премьер-министру Курти: «Я ударю первым»
Читайте ранее в этом сюжете: Косовская оппозиция провела митинг в поддержку выборов в Приштине