Москва, , 23:18 — REGNUM С 15 июня в России частично возобновляется работа консульского отдела посольства Белоруссии. Об этом в пятницу, 12 июня, говорится в сообщении дипломатического представительства Белоруссии на странице в соцсети Twitter.

«С 15 июня 2020 г. консульский отдел посольства Беларуси в России частично возобновляет работу», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 8987 случаев заражения коронавирусом.

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