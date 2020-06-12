Дубай, ОАЭ, , 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом говорится на странице башни в Twitter.

https://twitter.com/BurjKhalifa/status/1271502671082594304

«Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России. Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах РФ 12 июня проходит акция «Флаги России». Проекции российского флага появляются на знаковых для субъектов зданиях.

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