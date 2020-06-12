Киев, , 22:52 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «молодцом» генпрокурора Украины Ирину Венедиктову, которая возбудила уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

«Генеральная прокуратура нашла наконец в себе силы, новый генпрокурор реально оказалась молодцом и возбудила дело по Порошенко», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что власти Украины создали специальный механизм «игры», призванный показать электорату преследование представителей прежней власти, при этом никакого реального наказания они не понесут.

По словам Венедиктовой, сейчас уже есть 21 дело, в котором так или иначе фигурирует Порошенко. Она напомнила, что 17 дел в отношении бывшего президента открыл ее предшественник на посту генпрокурора — Руслан Рябошапка, остальные 4 уже открыла она.

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