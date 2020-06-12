Рига, , 22:31 — REGNUM Посольство России в Латвии подвергло критике утвержденные Сеймом этой страны законодательные поправки, согласно которым доля вещания на телевидение на русском языке будет сокращена. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что сейм в очередной раз преподнес «подарок» населению страны, ограничив вещание русскоязычных телеканалов.

Власти Латвии под надуманными предлогами вмешиваются в частную жизнь граждан и препятствуют их доступу к альтернативным и объективным источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня сейм Латвии в последнем чтении принял поправки, инициатором которых выступил президент страны Эгил Левитс, к закону о распространении телевизионных программ. Их суть — сделать российские канала максимально менее доступными в кабельных сетях страны.

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