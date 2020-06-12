Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре 2020 года готов будет признать свое поражение.

«Конечно, если я не выиграю, то признаю это. Буду двигаться дальше и займусь другими вещами», — сказал он в эфире телеканала Fox News, отвечая ан соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что он полностью уверен в том, что американские военные вышвырнут президента Дональда Трампа из Белого дома, если он проиграет выборы в этом году, но откажется уходить.

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