Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему удастся объединить страну, охваченную протестами. Об этом американский лидер рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Я определенно так думаю и надеюсь на это», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли он лидером, способным «объединить» США.

Глава Белого дома добавил, что беспорядки «не были бы обязательны, если бы губернаторы и мэры предприняли более жесткие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в США в последние недели прокатилась волна протестов на почве борьбы с расизмом после того, как в Миннеаполисе после задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.

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