Прага, , 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась. Об этом 12 июня сообщается на сайте чешской Службы безопасности и информации (СБИ).

«Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции», ― говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что информационный «шум» значительно затруднил расследование данного дела и направили в прокуратуру заявление о расследовании утечки в СМИ информации по нему.

Однако, отметили в СБИ, сотрудники смогли «получить ясную и точную информацию о существе дела, которая была предложена соответствующим адресатам».

»На основе этой информации премьер и глава МИД приняли решение о высылке двух сотрудников дипмиссии РФ в Праге», ― отметили в чешской контрразведке.

Напомним, ранее чешское издание Respekt опубликовало материал о том, что в начале апреля в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и ядом рицин в багаже. СМИ тогда заявили, что этот яд мог предназначаться главе района Прага-6 Онджею Коларжу и мэру Праги Зденеку Гржибе как месть за снос памятника маршалу Ивану Коневу.

В Москве публикацию назвали фейком и отметили недопустимость беспочвенных нападок на Россию. Однако, в начале июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком заявил, что два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами «нон грата».

По его словам, причина заключается в том, что якобы один из сотрудников посольства РФ распространил ложную информацию о запланированном «нападении» на чешских политиков.

Российское министерство иностранных дел указало, что «чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», объявив двух сотрудников посольства РФ в Праге персонами «нон грата» и предупредило о зеркальных мерах по отношению к Чехии.

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