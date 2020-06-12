Киев, , 20:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого заразилась коронавирусом, переходит на особый режим работы. Об этом сегодня, 12 июня, говорится в сообщении офиса главы украинского государства.

«Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены, — говорится в сообщении. — … Состояние здоровья В. Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности».

Украинский лидер, который согласно Конституции не может никому делегировать свои полномочия, уже сделал тест на коронавирус. Отмечается, что коронавирус у Владимира Зеленского не выявлен.

Напомним, 12 июня супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена написала на своей странице в социальной сети Facebook, что она заразилась коронавирусом.

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